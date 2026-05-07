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Novas 7 Maravilhas de Portugal: há 629 patrimónios candidatos

  • Há 1h e 0min
Novas 7 Maravilhas de Portugal: há 629 patrimónios candidatos - TVI

"Esta seleção reflete a riqueza, a diversidade e a identidade cultural do país", diz Luis Segadães, Presidente das 7 Maravilhas de Portugal

As Novas 7 Maravilhas de Portugal registaram uma das maiores adesões de sempre, com um total de 629 patrimónios candidatos provenientes de todo o país, incluindo as Regiões Autónomas. A forte participação reflete a diversidade e riqueza cultural de Portugal, bem como o envolvimento das comunidades e instituições nesta edição dedicada ao património.

A distribuição territorial revela uma mobilização significativa, com a Região Norte a liderar em número de candidaturas, com 183 patrimóniosSegue-se a Região Centro, com 163, e o Alentejo, com 83 propostas. Em termos de categorias, Religião destaca-se com 160 candidaturas, seguida de Turismo, com 137, e de História, com 128. Estes resultados evidenciam o peso do património religioso, turístico e histórico na identidade cultural do país.

Luis Segadães, Presidente das 7 Maravilhas de Portugal, considera que “esta seleção reflete a riqueza, a diversidade e a identidade cultural do país. Mostra um Portugal extraordinário e as pessoas vão perceber exatamente isso quando entrarmos na competição. A próxima fase será marcada pelo orgulho das comunidades e pela forma como cada território se vai mobilizar para defender aquilo que sente como seu e quer ver reconhecido por todos”.

A validação das candidaturas foi assegurada pelo Conselho Científico que procedeu à análise de todas as propostas submetidas, excluindo aquelas que não cumpriam os critérios definidos no regulamento do concurso. A PwC foi a entidade que auditou todo o processo e, de acordo com José Bizarro (Partner da PwC), a missão cumpriu-se com tranquilidade e sucesso: “assegurámos a aplicação rigorosa, transparente e consistente do regulamento. No fim, contribuímos para reforçar a credibilidade de todo o processo e a confiança que o público tem na marca 7 Maravilhas”.

O Conselho Científico das Novas 7 Maravilhas de Portugal é constituído por 7 entidades ligadas às áreas do património, turismo, arquitetura, engenharia e administração pública:

  • Ministério da Defesa Nacional
  • Secretaria de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território
  • Turismo de Portugal
  • Infraestruturas de Portugal
  • Património Cultural, I.P.
  • Ordem dos Arquitetos
  • Ordem dos Engenheiros

As 629 candidaturas vão agora ser avaliadas por um painel de 140 especialistas, responsáveis por selecionar os 147 patrimónios nomeados que seguem para votação pública, prevista para o final de maio.

Com transmissão na TVI, as Novas 7 Maravilhas de Portugal entram agora numa nova fase, marcada pela mobilização dos territórios e pela votação pública que irá escolher os patrimónios mais representativos da identidade nacional.

A iniciativa conta com o apoio do VisitPortugal e da EDP. A Sical é o Café Oficial e o Favaios o Brinde Oficial. Todas as fases do concurso são auditadas pela PwC.

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