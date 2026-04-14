Candidaturas para as Novas 7 Maravilhas de Portugal® prolongadas até dia 27 de abril

A iniciativa desafia todos os que têm orgulho na sua região, no seu património e nas suas tradições a apresentarem propostas que possam integrar este prestigiado concurso. Cada candidatura pode incluir até sete patrimónios, distribuídos pelas categorias a concurso: Castelos, Religião, História, Grandes Obras, Arquitetura do Século XX, Arquitetura do Século XXI e Turismo.

O objetivo desta nova edição passa por assegurar uma representação equilibrada de todo o país, valorizando a diversidade histórica, artística, arquitetónica e territorial de Portugal. A organização pretende, assim, contribuir para reduzir assimetrias regionais e dar visibilidade a patrimónios menos conhecidos, mas de elevado valor cultural e identitário.

Após o fecho das candidaturas, terá início o processo de seleção técnica, conduzido por um painel de especialistas. Seguem-se as eliminatórias regionais, culminando na eleição final dos vencedores, um por cada categoria, marcada para o dia 12 de setembro.

A grande final será transmitida pela TVI, reforçando o alcance nacional da iniciativa e aproximando os portugueses do seu património.

As Novas 7 Maravilhas de Portugal® contam com o apoio do VisitPortugal, Café SICAL e Favaios, sendo todas as fases do concurso auditadas pela PwC, garantindo transparência e rigor em todo o processo.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do site oficial:

7maravilhas.pt.