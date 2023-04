As gravações de "A Filha" já começaram! Saiba tudo sobre o próximo projeto de ficção da TVI!

Lembra-se do caso Esmeralda? Conheça “A Filha”, a próxima grande aposta da ficção da TVI, inspirada em factos reais

O novo projeto de ficção da TVI já está a ser gravado e promete ser uma aposta em novos formatos de ficção!

"A Filha" é uma série de seis episódios com uma produção repleta de grandes nomes da ficção nacional, bem como, por excelentes textos e realização.

No passado dia 22 abril a imprensa foi espreitar as gravações de “A Filha”. José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI, os atores Diogo Infante e Dalila Carmo (que acolhem a criança), José Condessa (o pai biológico), Inês Balsa (a criança), entre outros profissionais que encarnam personagens importantes para a série, como Pedro Carmo e São José Lapa, estiveram no set, para os receber.

Estiveram também presentes o realizador António Borges Correia e a produtora, Maria João Mayer. Percorra a galeria e conheça mais sobre o próximo projeto de ficção da TVI.