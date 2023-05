Maria Botelho Moniz abraça novo projeto da ficção da TVI como atriz

Em entrevista à SELFIE, Maria Botelho Moniz revelou que tem um novo projeto na TVI, mas como atriz.

A apresentadora do «Dois às 10» vai participar na nova série da TVI: «A Filha».

«Dá sempre para matar saudades de ser atriz: estar em equipa, a gravar, ter texto para decorar, estar com os atores em cena... dá para matar um bocadinho o bichinho.», contou Maria à SELFIE.

A artista revelou ainda: «Vou fazer uma versão de mim própria no meu programa».

«A Filha» é uma produção Maria & Mayer, com direção de projeto de António Borges Correia e apoio do ICA. Podemos contar com grandes nomes da ficção nacional, como Dalila Carmo, Diogo Infante, Inês Castel-Branco, José Condessa, Sara Barradas e São José Lapa. Não perca, "A Filha", brevemente no seu ecrã.