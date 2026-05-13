“A Madrasta”: a nova novela da TVI estreia brevemente e conta com elenco de luxo

Produzida pela Plural Entertainment, esta novela é uma adaptação da autora Maria João Mira e é protagonizada por Inês Castel-Branco e Albano Jerónimo. O ator regressa à estação de Queluz de Baixo dez anos após o sucesso de “Santa Bárbara”.

Sob o mote “Há amores que ninguém apaga”, “A Madrasta” acompanha a vida de uma mulher que se vê afastada dos filhos e toma uma decisão dolorosa: abdicar de ser reconhecida como mãe para poder, no futuro, recuperar esse lugar nas suas vidas. Entre segredos do passado, relações familiares conturbadas e dilemas emocionais, a novela promete prender o público desde o primeiro episódio.

Neste elenco de luxo, constam nomes como Matilde Reymão, Isabel Abreu, João Maneira, Pedro Teixeira, Sílvia Rizzo, Inês Herédia, entre outros.

O teaser oficial já foi divulgado e tem vindo a despertar a curiosidade dos fãs de ficção nacional, aumentando a expectativa em torno daquela que será uma das grandes apostas da TVI para os próximos meses.

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