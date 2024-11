Mulher pede indemnização pelo marido ter morrido durante o horário de trabalho. O patrão nega qualquer responsabilidade

No episódio de hoje, 22 de novembro, o programa «A Sentença» da TVI apresentou um caso que expõe as fragilidades do sistema laboral informal em Portugal. Intitulado «Escolhas de Risco», o caso contou com a presença de Luísa Bruto e Fernando Almeida, que debateram as consequências de decisões controversas relacionadas com a ausência de descontos para a Segurança Social e a falta de um seguro de acidentes de trabalho.

O caso

Luísa Bruto, convidada do programa, relatou a sua luta após a morte trágica do marido, um pedreiro que sempre optou por receber o ordenado em dinheiro e recusou fazer os descontos obrigatórios para a Segurança Social. Apesar dos alertas frequentes de Luísa sobre os riscos dessa decisão, o marido persistiu no modelo informal, uma prática que, infelizmente, não é incomum em certas áreas do mercado de trabalho português.

A tragédia ocorreu quando o marido de Luísa foi atropelado durante o horário de trabalho, perdendo a vida. Contudo, a ausência de descontos e de um seguro de acidentes de trabalho colocou Luísa numa situação extremamente precária. Sem acesso a direitos laborais ou compensações financeiras, viu-se sozinha com um ordenado insuficiente.

A reação do patrão

A discussão com Fernando Almeida, patrão do falecido e senhorio da casa onde Luísa reside, revelou o lado mais controverso do caso. Fernando recusou-se a assumir qualquer responsabilidade pelo acidente mortal, alegando que não se tratava de um acidente de trabalho. Tal posicionamento agravou ainda mais a situação de Luísa, que esperava algum apoio ou reconhecimento.

A sentença final

O caso «Escolhas de Risco» sublinha as consequências devastadoras das práticas laborais informais, tanto para os trabalhadores quanto para as suas famílias. Situações como esta reforçam a necessidade de fiscalização mais rigorosa, campanhas de sensibilização para os direitos dos trabalhadores e uma cultura de responsabilidade social entre empregadores. O juiz Hélder Fráguas decide que Luísa não receberá qualquer indemnização.