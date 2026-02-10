“A Sentença” faz história com 1000 casos resolvidos… e o público pode assistir ao vivo

Para celebrar este momento especial, a TVI prepara uma emissão única, gravada no dia 14 de fevereiro, num cenário emblemático: o Colégio da Santíssima Trindade, em Coimbra.

Num ambiente solene e emotivo, este programa especial reúne casos reais ocorridos em Coimbra, a mesma região que agora acolhe a gravação, reforçando a ligação de “A Sentença” às histórias e às pessoas que lhe dão vida.

O público é convidado a acompanhar de perto o rigor, a intensidade e a emoção que definem o programa, podendo assistir ao vivo a esta emissão comemorativa.

Porque aqui, cada caso conta e esta celebração é de todos.

Quer assistir ao vivo a esta emissão especial?

Envie um e-mail com NOME + IDADE + CONTACTO + LOCALIDADE para

sentenca.publico@tvi.pt

(Inscrições limitadas)