Hilariante! Herman José imita João Patrício, que reage surpreendido: «A rir à gargalhada»

Nas redes socias, João Patrício, apresentador do programa «A Sentença», partilhou um pedaço de um vídeo de Herman José a imitá-lo. Conhecido pela sua genialidade, Herman José captou alguns dos momentos que marcam o programa da tarde. Na descrição da publicação, João Patrício escreveu:

"Em menino, sentado no sofá, vidrado no ecrã, a rir à gargalhada com o @herman.jose.oficial , se me dissessem que, um dia no futuro, Ele faria o meu 'boneco', não acreditava.

Que honra tão, mas tão grande!"

Veja a publicação aqui: