1 milhão de euros pode acabar com amizade. «Negócio da China» causa discussão em tribunal

Sentença do juiz vai contra a opinião dos jurados e surpreende todos em tribunal

Henrique decidiu reformar-se, mas nunca pensou que a venda da sua parte do negócio da empresa que tem com Abraão e outros sócios fosse levantar tantos problemas. Henrique vendeu a sua parte sem consultar os seus sócios. Cada um dos sócios detinha 25% e sem saberem, Henrique vendeu a sua parte a empreendedores chineses no valor de 1 milhão de euros.

Abraão e os sócios estão contra a venda sem consulta e agora querem que o dinheiro da venda seja dividido por todos os sócios. Abraão mostra-se ainda desiludido com Henrique, pois não considerou a amizade que tinham há largos anos.

Abraão e os restantes sócios venderam as suas partes ao empreendedor chinês

O juiz Hélder Fráguas leu a sentença e Henrique sabe, assim, que não tem de pagar nada aos outros sócios, que tomaram decisões precipitadas e venderam as suas partes.