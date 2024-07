Adélio abateu cerca de mil animais sem conhecimento das autoridades. Caçadores da zona estão contra: «Foi um crime ambiental»

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, contamos tudo do caso que marca o programa da tarde «Caça ao lucro».

Agostinho, em representação de um grupo de caçadores, pretende impedir que se realize a venda de uma propriedade privada utilizada como zona de caça turística. Adélio, dono da propriedade, causou uma «montaria» de vários animais, segundo Agostinho, para permitir a venda da propriedade.

Adélio considera que não tem de justificar nada aos caçadores e usa a propriedade como quer, estando autorizada para as «montarias». Agostinho apela a amizade de longa data com Adélio, mas este afirma que a amizade não tem nada a ver com o negócio, que pretende avançar com uma empresa de telecomunicações que vai construir painéis solares.

Ao tribunal, Agostinho e os caçadores pedem que a venda não seja concluída. O juiz Hélder Fráguas leu a sentença e deu razão a Adélio, podendo assim avançar com a venda da propriedade.