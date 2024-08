Após a morte do amigo, Miguel cuidou da filha do mesmo, apaixonou-se e agora vai casar

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Sociedade Secreta».

Miguel fazia parte de uma sociedade secreta criada por ele e mais 4 amigos. Entre eles, fizeram pactos e juramentos que são agora postos em causa por Isabel. Miguel explica que a sociedade secreta era para fazer bem a outras pessoas. Existiam membros abastados, que usavam os seus bens para fazer o bem. Contudo, esses membros mais abastados faleceram e acordaram que os bens seriam divididos pelos membros, sendo Miguel o único vivo agora.

Isabel, viúva de um dos membros, reclama direito aos bens e acusa Miguel de querer casar com a jovem que criou para ficar com a herança: «Com muitas aspas, é incesto!».

Miguel está em tribunal porque quer ficar com os bens e não quer dividir com todos. O juiz Hélder Fráguas leu a sentença e declarou Maria Ana, a filha do falecido amigo de Miguel, como única herdeira.