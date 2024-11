Conflito entre vizinhas: Elisabete trabalha à noite e de dia não consegue descansar porque o piano está a tocar

No episódio de hoje de «A Sentença», apresentado por João Patrício na TVI, o caso «Sonos Trocados» trouxe para o debate uma questão complexa que opõe o direito ao descanso e o bem-estar de uma criança com necessidades especiais. Elisabete Tavares e Cláudia Leite, vizinhas em conflito, expõem as suas razões num tribunal que promete dividir opiniões.

O caso: o conflito entre o sono e o piano

Elisabete Tavares trabalha em turnos noturnos numa empresa de telecomunicações, sendo obrigada a descansar durante o dia. Contudo, o descanso necessário para recuperar energias tornou-se um desafio desde que Cláudia Leite, a vizinha de cima, comprou um piano.

Cláudia tem uma filha surda, para quem o piano é mais do que um simples instrumento musical. A vibração das cordas oferece à criança um estímulo sensorial que tem contribuído para o seu desenvolvimento cognitivo e emocional. Para maximizar esse impacto positivo, a filha de Cláudia dedica várias horas diárias à prática, complementando as suas aulas particulares.

Este som frequente e intenso, no entanto, é uma fonte constante de perturbação para Elisabete, que sente que o seu direito ao descanso está a ser violado. A situação tornou-se insustentável a ponto de Elisabete recorrer ao tribunal do programa para exigir que a prática de piano seja proibida durante o período em que está em casa a dormir. Veja a exposição de ambas as partes no vídeo, em baixo.

Os argumentos em tribunal

Elisabete Tavares apresentou a sua queixa com base no direito ao descanso e ao silêncio, garantido por várias normas de convivência em prédios residenciais. Para a trabalhadora, a falta de descanso tem afetado a sua saúde física e mental, além de comprometer a sua produtividade no trabalho.

Cláudia Leite, por outro lado, defende-se alegando que a prática de piano da sua filha é essencial para o desenvolvimento da criança e que tem procurado limitar os horários para evitar incomodar a vizinhança. Cláudia também questiona se é justo sacrificar o progresso e a felicidade da filha pelo incómodo de uma única vizinha.

O dilema jurídico e ético

Este caso coloca o tribunal perante um dilema que transcende a simples questão de direitos de propriedade ou regras de vizinhança. Por um lado, Elisabete tem o direito de exigir condições adequadas para descansar. Por outro, Cláudia luta por proporcionar à sua filha um ambiente que promova o seu desenvolvimento num mundo com limitações sensoriais.

Em termos jurídicos, a questão pode ser enquadrada na legislação sobre ruído em zonas habitacionais, que estabelece limites para o impacto sonoro entre vizinhos, mas que também contempla o equilíbrio entre os direitos das partes envolvidas.

A sentença final

O tribunal do programa terá de ponderar qual direito prevalece neste caso: o direito de Elisabete ao descanso ou o direito de Cláudia e da sua filha ao desenvolvimento pessoal e familiar. O juiz Hélder Fráguas dita que a filha de Cláudia poderá continuar a tocar piano durante o dia, entre as sete da manhã e as onze da noite.