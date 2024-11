De livre vontade, dois homens foram cavar a terra à procura de dinheiro roubado. Agora, exigem ser pagos

No episódio de hoje, dia 20 de novembro, do programa «A Sentença», o caso intitulado «Quem tudo quer, tudo perde» trouxe à tona uma história cheia de mistério, ganância e consequências inesperadas. A trama envolve Miguel e um colega de trabalho, funcionários de um estabelecimento prisional, e Jacinta, a mãe de um recluso condenado por assaltar um banco.

O início da suspeita

Jacinta, uma mulher simples e dedicada ao trabalho no campo, mantinha contacto regular com o filho, atualmente a cumprir pena por um assalto a banco. Através de cartas, desabafava sobre as dificuldades que enfrentava desde que ficou sozinha, em especial sobre os campos outrora cultivados que permaneciam ao abandono.

Numa dessas correspondências, o filho recomendou que Jacinta não utilizasse as terras para plantações, um comentário que levantou suspeitas. Miguel e um colega, ao tomarem conhecimento das cartas, deduziram que o recluso estava a tentar proteger um segredo: o local onde estaria enterrado o dinheiro do assalto. Veja o vídeo, em baixo.

Uma oferta de ajuda suspeita

Com esta ideia em mente, Miguel e o colega arquitetaram um plano. Apresentaram-se na casa de Jacinta com a desculpa de ajudá-la a preparar os terrenos para uma nova plantação de batatas. Jacinta, alheia às verdadeiras intenções dos homens, aceitou a oferta.

O que começou como um ato de caridade rapidamente se transformou numa busca obsessiva. Miguel e o colega cavaram o terreno exaustivamente, mas, à medida que os dias passavam, ficou claro que não havia qualquer vestígio de dinheiro enterrado.

Ao perceberem que o seu esforço foi em vão, Miguel e o colega desistiram da busca. Agora, Miguel e o colega vieram a tribunal para exigir que Jacinta lhes pague pelo trabalho feito na terra, para além de uma indemnização por alegados danos morais.

Sentença final

O juiz Hélder Fráguas analisou o caso e decidiu que Jacinta não terá de fazer qualquer pagamento a Miguel.