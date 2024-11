Duas mulheres foram enganadas pelo mesmo homem. Este faleceu, e ambas reclamam a herança

O programa «A Sentença», conduzido por João Patrício na TVI, trouxe hoje um caso intrigante e cheio de reviravoltas. Sob o título «Três é Demais», a história revelou o drama de duas mulheres, Olga e Josefa, que descobriram ter sido vítimas de uma elaborada vida dupla por parte de Maurício, o parceiro de ambas.

Uma vida dupla que durou anos

Olga e Josefa, desconhecidas uma da outra, viveram relações paralelas com Maurício durante quase uma década. Olga manteve uma relação de nove anos com ele, enquanto Josefa esteve envolvida por sete anos. Sem qualquer suspeita, ambas acreditavam nas desculpas constantes de Maurício, que alegava ter de passar dias afastado para cuidar do pai doente.

Promessas de casamento foram feitas às duas, mas nenhuma delas viu essas promessas concretizarem-se. Durante anos, Maurício manteve as suas vidas separadas, até que um longo período de ausência levou Olga e Josefa a procurar respostas. O confronto entre as duas ocorreu na casa do pai de Maurício, onde descobriram que ele havia falecido e que a relação com ambas era uma mentira. Veja a exposição de ambas as partes, no vídeo, em baixo.

Disputa pela herança

Após a revelação da farsa, a história tomou outro rumo: Olga e Josefa decidiram reclamar a herança de Maurício, ao defender os anos de investimento emocional e as promessas que lhes haviam sido feitas. O caso foi levado ao tribunal, onde ambas apresentaram os seus argumentos.

A decisão final

O juiz Hélder Fráguas analisou o caso e, embora reconhecendo o impacto emocional da situação, determinou que nenhuma das mulheres tinha direito à herança, uma vez que Maurício não era casado ou legalmente comprometido com nenhuma delas. De acordo com a lei, o único herdeiro legítimo é o pai de Maurício. A sentença colocou fim à disputa, deixando Olga e Josefa sem qualquer compensação financeira, mas com a verdade finalmente revelada.