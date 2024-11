Insólito: Câmara de vigilância oculta apontada para a banheira de casa arrendada é descoberta pelos inquilinos

O programa «A Sentença», conduzido por João Patrício, trouxe hoje um caso que levantou questões sobre privacidade, contratos de arrendamento e direitos dos inquilinos, com o título «Violação de privacidade». O episódio centrou-se na história de Maria do Carmo, professora colocada no Algarve, que viu a sua vida familiar ser abalada por uma descoberta perturbadora.

A descoberta da câmara oculta

Maria do Carmo mudou-se para o Algarve no início do último ano letivo, acompanhada pelo marido e pelo filho de apenas dois anos. A família instalou-se numa casa arrendada e, até recentemente, a rotina familiar parecia normal. Contudo, tudo mudou quando o casal descobriu uma câmara oculta na casa de banho.

A revelação aconteceu de forma inesperada. Após a lâmpada da casa de banho se fundir, o marido de Maria do Carmo tentou substituir o abajur, encontrando, para o seu choque, uma câmara escondida apontada diretamente para a banheira. Imediatamente alarmados, os dois revistaram a casa inteira, mas não encontraram outros dispositivos. Perante esta situação, decidiram apresentar queixa à polícia.

O casal descartou a possibilidade de a senhoria ser responsável pela instalação do dispositivo, mas o desconforto causado pela invasão de privacidade levou-os a querer abandonar o imóvel. Além disso, exigiram a devolução integral das rendas pagas até à data.

Disputa com a senhoria

Confrontada com a situação, a senhoria recusou devolver as rendas já pagas, ao alegar o cumprimento das condições contratuais. Este impasse trouxe o caso ao tribunal, colocando em evidência a fragilidade dos direitos dos inquilinos em situações de violação da privacidade.

A decisão final

No programa, o juiz Hélder Fráguas analisou os argumentos de ambas as partes. Por um lado, o casal exigia a cessação imediata do contrato e o reembolso das rendas. Por outro, a senhoria defendia a manutenção do contrato, negando qualquer responsabilidade sobre o incidente.

Maria do Carmo e a família têm direito a cessar o contrato de arrendamento com efeito imediato, a caução deve ser devolvida integralmente ao casal e não há lugar à devolução das rendas já pagas.

