Massagem com final infeliz: Dona de salão de beleza acusa massagista de «abusos de confiança»

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Massagem com final infeliz».

Recebemos Matilde Soares e José Carrasco. Matilde contratou os serviços de massagista de José para o seu salão de beleza. Porém, quando decidiu experimentar, percebeu que afinal não queria aquele tipo de massagens no seu salão.

Matilde é dona de um salão de beleza e recentemente decidiu expandir o espaço e abrir um gabinete de massagens. Foi então que contratou os serviços de massagem de José, bastante recomendados pelas amigas. Quando chegou a sua vez de experimentar as massagens de José, Matilde sentiu que estas tinham um cariz demasiado íntimo. Por isso, Matilde decidiu dispensar os serviços de José oferecendo-lhe 5 mil euros e exigindo que o massagista adquira todo o recheio que Matilde comprou para o gabinete, no valor de 20 mil euros. José aceita deixar os serviços de massagista no salão de Matilde por cinco mil euros, mas recusa-se a adquirir o material comprado pela manicure. Quem terá razão? Pode a Matilde conseguir ser ressarcida do seu investimento?

O juiz Hélder Fráguas leu a sentença e deu razão José. Neste caso, Matilde não pode obrigar José a ficar com o recheio do gabinete.