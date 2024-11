Antes de falecer, mulher doou apartamento à amiga e deixou a filha sem património. O companheiro da falecida contesta

No primeiro episódio de hoje, dia 20 de novembro, do programa «A Sentença», o caso intitulado «Amigas para Sempre» trouxe à tona uma história emocionante e cheia de questões legais e morais. A narrativa envolve Álvaro, que perdeu a companheira Margarida há cerca de dois anos, e Francisca, uma antiga amiga da faculdade da falecida, numa disputa sobre um apartamento em Paris.

O início do conflito

Margarida, que era a companheira de Álvaro e mãe da filha do casal, faleceu inesperadamente, deixando para trás não só a dor da perda, mas também um mistério envolvendo os seus bens. Margarida era proprietária de um apartamento em Paris, onde havia partilhado momentos inesquecíveis com a amiga Francisca durante os anos de faculdade. Contudo, após a sua morte, Francisca foi surpreendida ao receber uma carta em que Margarida lhe doava o imóvel.

Francisca, que não mantinha contacto regular com Margarida há anos, aceitou a oferta do apartamento em Paris com perplexidade, mas sem questionar. Para Álvaro, no entanto, o gesto foi um choque. A mudança de titularidade do apartamento, concretizada pouco antes do falecimento de Margarida, levantou dúvidas sobre as intenções da sua companheira e as razões por trás desta doação. Álvaro viajou de Luanda para Lisboa determinado a esclarecer os pormenores. Veja o vídeo, em baixo.

A disputa pela propriedade

No centro da questão está o futuro do imóvel parisiense. Álvaro defende que o apartamento deveria fazer parte da herança de Margarida, assegurando que a filha comum do casal possa beneficiar deste bem. Para ele, o gesto de Margarida foi impulsivo e, possivelmente, feito sem considerar o impacto que teria na família que deixou para trás.

Francisca, por outro lado, recusa-se a devolver o imóvel. Ela argumenta que a doação foi um ato consciente e generoso de Margarida, um gesto que, segundo acredita, honra a amizade que as unia nos tempos de juventude.

Sentença final

O juiz Hélder Fráguas analisou o caso e decidiu que a doação feita por Margarida é nula e, por isso, Francisca terá de devolver o apartamento de Paris.