No processo de separação, Noémia revela estar grávida e exige ficar com a casa. Nicolau pede teste de paternidade e é recusado

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, contamos tudo do caso que marca o programa da tarde «Estado de dúvida».

O casal Nicolau Bosco e Noémia Bosco já teve dias mais felizes. Começaram por ser colegas de trabalho, mas a proximidade rapidamente deu em casamento. No entanto, a união não resistiu aos altos e baixos do percurso a dois. Ao fim de cinco anos, Nicolau e Noémia estão separados e não se entendem quanto ao destino da casa que compraram na altura do casamento. Para dificultar ainda mais a situação, Noémia trouxe um novo elemento para a discussão: está grávida. Agora, Noémia exige ficar com a casa de ambos, mas Nicolau recusa essa exigência, e afirma que não é o pai da criança. Ao pedir para fazer um teste de paternidade, Noémia nega esse mesmo pedido.

O casal está separado, mas ainda não está divorciado. A casa foi comprada pelos dois, e na altura da separação decidiram vender a casa e dividir o valor por cada uma das partes. Entretanto, Noémia revela que está grávida e diz querer ficar com a casa que ambos iam vender. Noémia diz que não estava à espera de estar grávida, mas Nicolau não acredita ser o pai, e diz que Noémia pode perfeitamente comprar uma casa com o valor que lhe pertence, 400 mil euros.

No decorrer da discussão do casal, é revelado um detalhe importante: durante o casamento, Noémia doou um rim a Nicolau.

O juiz Hélder Fráguas leu a sentença e deu razão a Noémia. Nicolau terá de esperar pelo nascimento da criança para exigir a Noémia um teste de paternidade. Após a criança nascer, esta situação poderá ser revista.