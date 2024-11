Proprietária de hotel acusa o rececionista de alugar quartos à hora em complô com a mulher, que gere o restaurante no piso térreo

O episódio de hoje, 19 de novembro, do programa «A Sentença» da TVI trouxe à discussão o caso «Sem Registo», um conflito jurídico envolvendo Fernanda, proprietária de um hotel com 20 quartos, e Aurora, gerente de um restaurante localizado no piso térreo do mesmo edifício. A disputa centra-se na rescisão do contrato de arrendamento do restaurante, motivada por um esquema ilícito descoberto no hotel.

O caso em detalhe

Fernanda gere um hotel que recebe maioritariamente turistas estrangeiros em pacotes semanais com pequeno-almoço incluído. Embora o hotel não ofereça refeições além do pequeno-almoço, uma parceria com o restaurante gerido por Aurora permitia aos hóspedes desfrutarem de almoços e jantares no espaço arrendado no piso térreo. Esta relação de colaboração funcionava bem até à descoberta de uma fraude.

O rececionista do hotel, casado com Aurora, montou um esquema ilícito de aluguer de quartos por hora, sem que os lucros fossem registados nos livros do hotel. A situação foi desmascarada por Fernanda, que rapidamente despediu o funcionário. Contudo, a ligação do esquema ao restaurante de Aurora gerou uma crise de confiança na parceria. Fernanda decidiu, então, terminar o contrato de arrendamento com efeitos imediatos. Veja o vídeo, em baixo.

O impasse jurídico

O contrato de arrendamento do restaurante, renovável automaticamente de cinco em cinco anos, encontra-se atualmente no segundo ano de uma nova vigência, restando ainda quatro anos até ao seu término. Aurora, por sua vez, nega ter tido qualquer conhecimento do esquema fraudulento montado pelo marido e recusa-se a abandonar o espaço. Argumenta que a sua atividade é legítima e vital para o sustento da sua família.

Fernanda, por outro lado, alega que a relação de confiança foi completamente quebrada, tornando inviável a continuidade do acordo.

A sentença final

O juiz Hélder Fráguas analisou o caso e ditou que Fernanda não poderá cessar o contrato de arrendamento com Aurora, gerente do restaurante.