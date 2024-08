Suspeita de «cenas íntimas» na empresa levou Alberto a instalar 30 câmaras sem ninguém saber. Envolvidos e as famílias assistiram a tudo

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, contamos tudo do caso que marca o programa da tarde «O Reverso da Medalha».

Alberto desconfiava que os sócios estariam a ter uma conduta pouco profissional e mandou colocar câmaras ocultas na empresa, mas o resultado não foi o esperado. Alberto começa por explicar a motivação por detrás da instalação destas câmaras, sem a devida a autorização dos colegas: «Vi colegas a entrarem nos gabinetes dos sócios, e ao saírem, pareciam-me diferentes... despenteados. A intenção era mostrar aos sócios o que estava errado na empresa, achei uma falta de respeito.» Segundo Alberto, este juntou as imagens e mostrou as mesmas numa festa de aniversário da empresa. Quem as assistiu também, foi Vicente, sócio e um dos protagonistas das imagens, onde, aparentemente, aparece a beijar uma outra funcionária. No total, Alberto instalou cerca de 30 câmaras de vigilância.

Vicente recorda o momento em que toda a gente assistiu ao visionamento das imagens recolhidas, juntamente com todas as famílias dos funcionários. A administrativa envolvida, também estava presente. Vicente ficou chocado com o que viu, sendo que o mesmo é casado, mas segundo ele, isso não trouxe grandes consequências a nível familiar. No entanto, Vicente alega que foi tudo encenado, quando se apercebeu de que Alberto estaria a colocar câmaras na empresa.

No seguimento disto, Alberto foi afastado da direção da empresa por Vicente e os restantes sócios. Agora, Alberto exige uma indemnização de 200 mil euros e o voltar à empresa como sócio-gerente.

O juiz Hélder Fráguas leu a sentença e deu razão a Vicente, sendo que Alberto não voltará a ser sócio da empresa nem terá direito à indemnização.