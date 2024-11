Viagem à Escócia termina no destino errado e reclamação de 2 mil euros

O programa «A Sentença», conduzido por João Patrício na TVI, trouxe hoje um caso peculiar intitulado «Erro Geográfico», envolvendo Ricardina Quaresma e Filipe Mendonça. Esta história insólita, que combina drama familiar e questões de dinheiro, aconteceu quando uma viagem mal planeada levou a mãe de Ricardina a um país diferente do esperado. A disputa centra-se na responsabilidade pela confusão e nos custos financeiros que dela resultaram.

O caso: uma viagem que saiu dos planos

A viver em Inglaterra, Ricardina Quaresma planeou uma viagem pela Escócia com a sua mãe, residente em Portugal. Apesar da sua disponibilidade para vir buscar a progenitora, esta preferiu tratar da viagem sozinha e comprou um bilhete de avião numa agência de viagens, propriedade de Filipe Mendonça.

No dia da viagem, a mãe embarcou, certa de que estaria a caminho da cidade onde Ricardina a esperava. No entanto, após várias horas de espera, ficou claro que algo tinha corrido mal: estava num país completamente diferente. Este lapso geográfico adiou o reencontro entre mãe e filha por quatro dias e fez com que a viagem pela Escócia fosse cancelada. Veja a exposição do caso, no vídeo em baixo.

O confronto no tribunal: quem tem razão?

Ricardina Quaresma procura agora responsabilizar a agência de viagens, ao alegar que o erro no bilhete causou transtornos e despesas adicionais. Assim, reclama uma indemnização de 2000 euros devido os custos da deslocação para ir buscar a mãe ao país errado e a posterior viagem para levá-la de volta a Portugal.

Filipe Mendonça, por sua vez, nega qualquer responsabilidade. Argumenta que o pedido da mãe de Ricardina não foi claro e que as informações no bilhete estavam devidamente especificadas. O empresário defende ainda que cabia à cliente confirmar os detalhes antes do embarque.

A sentença final

O juiz Hélder Fráguas analisa agora os argumentos de ambas as partes para determinar se a agência de viagens deve compensar Ricardina e a sua mãe pelos danos sofridos, e o veredito final é que a agência de viagens terá de pagar 1000 euros a Ricardina e à mãe.