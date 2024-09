12 mil e 500 euros estavam em jogo entre mulheres da empresa por homem casado. Patroa descobre e o pior acontece

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Aposta sedutora»



Rita e as restantes mulheres da empresa apostaram 12 mil e 500 euros para ver quem conseguia seduzir um colega de trabalho, que é casado. A dona da empresa descobriu a brincadeira e acabou por despedir Rita.

Rita recorda que um dia ouviu a aposta iniciada pelas colegas e, por brincadeira, decidiu entrar na aposta por acreditar que ia ser a própria a conquistar o colega. Quando soube da aposta, o valor da mesma já ia em cerca de 12 mil euros. Rita sabia que iria ganhar a mesma porque estava envolvida com o colega, numa relação extra conjugal, há 2 anos.

Olga, a patroa, soube da aposta e fez as trabalhadoras acreditar que se tinha envolvido com o «alvo» da aposta. Com o choque, Rita decidiu revelar a relação com o colega e depois disso foram ambos despedidos.

Agora, Rita pede uma indemnização por despedimento sem justa causa.

Sentença final: Rita tem direito a receber uma compensação por cada ano de trabalho, uma vez que foi despedida sem justa causa.