«A mulher e os 8 filhos estão no cemitério»: a história que sensibilizou Guilherme é, na verdade, parcialmente mentira

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Casa para dez».

Guilherme arrendou um dos vários andares de que é proprietário a Justino, mas um mal entendido na hora de fechar o contrato fez com que o senhorio ficasse a pensar que a família que ia viver na casa era bem mais pequena do que aquela que se mudou para o apartamento.

Agora que o contrato está a acabar, Guilherme quer rever a renda. O mesmo conta-nos que tudo aconteceu em 2021: Justino fez a visita a casa com um filho e, questionado, disse que iria viver para ali apenas com a criança, uma vez que a mulher e os outros 8 filhos estavam no cemitério. Guilherme ficou sensibilizado e arrendou de imediato.

Mais tarde, Guilherme percebeu que, afinal, o agregado era composto por 10 pessoas. Justino esclareceu que nunca pensou que Guilherme tivesse entendido de forma errada.

Sentença final: Guilherme tem de cessar contrato com Justino e só depois pode estipular novo valor.