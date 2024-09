Apaixonado pela médica, Albérico autorizou o fim da vida da mulher quando esta acordou do coma

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «O peso da dúvida».

A mãe de Celso esteve vários meses em coma devido a um acidente de viação. Quando acordou, as lesões eram profundas mas Celso nunca quis optar pela eutanásia para acabar com o sofrimento da mãe. O pai de Celso terá tomado esta decisão sozinho e agora levantam-se as dúvidas sobre a morte da progenitora.

Celso recorda os 18 meses em coma da mãe e o acordar tocante da mesma. Celso revelou que a mãe estava internada numa clínica da atual namorada do pai, sendo contra a relação da mesma.

Albérico confirma a relação com a dona da clínica, que terá surgido durante o coma da mulher. Falou ainda do traumatismo grave da mulher e de que não haveria hipótese de reversão. Diz ter falado com os filhos sobre a morte medicamente assistida, que não conseguiram tomar a decisão e, por isso, tomou-a sozinho.

Agora, Celso pede ao tribunal que todas as heranças que a mãe teve e obteve em solteira sejam para si e para o irmão.

Sentença: Albérico é herdeiro dos bens caso não se venha a provar crime na morte da mulher.