Atriz internacional fez ultimato Patrícia, que se viu obrigada a recusar trabalho

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Imagem de estrela».

Xavier trabalha em publicidade e ficou encarregue de produzir uma campanha de um perfume. A protagonista escolhida era uma atriz espanhola que recusou o trabalho. Para contornar a situação, Xavier contratou uma sósia portuguesa que tem feito carreira como duplo. Mas no dia das gravações, a cara da campanha voltou atrás na decisão.

Revoltada, Patrícia afirma que o suposto era a própria ser confundida com a protagonista da campanha. Perante isto, foi ter com a atriz espanhola para perceber o que se tinha passado. Patrícia foi informada de que se aceitasse o trabalho ia ser processada.

A campanha não foi para o ar depois de Patrícia ter revelado informações confidenciais. Agora, Xavier pede a quantia dos gastos que gastou com Patrícia em Espanha, no valor com pouco mais de 3 mil euros.