Casal separa-se e decide eutanasiar o cão, que foi salvo por uma vizinha

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «O indesejado».

Florência é tutora de uma cadela que adora brincar com o cão dos vizinhos. Numa ida ao veterinário, percebeu que os vizinhos o iam eutanasiar por causa do divórcio e por não terem condições para o ter.

Chocada, decidiu de imediato ficar com o animal. Contudo, as despesas dobraram e com parcos recursos, quer que o casal a ajude com as despesas em vida, bem como a cremação aquando da morte do animal.

Sentença final: Florência terá de assumir todas as responsabilidades do cão, uma vez que decidiu ficar como tutora do cão.