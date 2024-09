Casamento acaba com «rusga» da polícia devido ao desaparecimento do dinheiro dos presentes para os noivos

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Lua de mel, lua de fel»

Aurora teve um casamento de sonho, pelo menos até à hora em que a música da festa foi interrompida pelas sirenes da polícia. Em causa, estava o desaparecimento dos presentes oferecidos, muitos deles em dinheiro, que iam servir para pagar a lua de mel.

A meio da festa, Aurora percebeu a ausência e tomou a iniciativa de chamar a polícia. A investigação não deu em nada até que uma responsável pelo catering disse a Aurora que tinha sido a pessoa com quem estava a casar que mexeu no armário. O noivo de Aurora confirmou mas afirmou que o dinheiro já não estava em sua posse, porque tinha pagado uma dívida ao padrinho, numa dívida feita por causa do jogo.

Castro, o padrinho, sabia que o amigo ia devolver o dinheiro, mas nunca pensou que a origem do dinheiro era esta.

Agora, ao tribunal, Aurora pede que o dinheiro lhe seja devolvido.