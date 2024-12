Caso inédito: Filho quer proibir descendência do pai, que casou com a filha da cunhada

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Entrelaçados».

Carlos traz a este tribunal um caso sobre possíveis repercussões de família a gerações futuras. Isto tudo porque o pai acabou de dar o dó com a filha da cunhada. A madrasta de Carlos, mais nova do que o próprio, é assim, por afinidade, também sobrinha.

Carlos está perplexo com esta ligação do pai e pede ao tribunal que proíba a descendência desta união. Por outro lado, o pai de Carlos mostra-se completamente apaixonado e não percebe a atitude do filho.

Sentença final: Carlos não pode obrigar o pai a não ter descendência.