«Cheguei em paz ao meu destino»: A mensagem em nome do falecido marido que matou a mulher em pleno funeral

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Namorada em fuga».

Afonso namorou com a irmã de Jaime e até pensou em planos para pedido de casamento. O problema foi uma mensagem enviada pelo jovem e lida pela mãe da namorada, que recentemente tinha ficado viúva. O texto aparentemente inofensivo acabou por provocar a morte da mãe de Jaime e destruir a relação da irmã. Afonso quer reencontrar-se com a namorada, mas Jaime não diz o seu paradeiro.

Afonso recorda como a morte do pai da namorada fez com que a mesma fosse para Algarve, tendo-se esquecido do telemóvel na casa de Lisboa. Por isso, disse ao namorado que o contacto tinha de ser feito pelo telemóvel da mãe. Afonso não sabia que o pai da namorada tinha o seu nome e mandou-lhe uma mensagem em nome de «Afonso», dizendo que tinha chegado ao destino e que estava à sua espera.

A mensagem foi recebida pela mãe em pleno funeral e acabou por ter um ataque cardíaco fatal. Só mais tarde é que Afonso percebeu o que estava a acontecer. Clara pediu um afastamento ao namorado, apoiada pelo irmão.

Agora, Afonso quer saber do paradeiro da mesma.