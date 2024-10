Confronto de vizinhos: Mafalda chega a casa e encontra carros destruídos por talheres

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Paga o justo pelo pecador».

Mafalda encontrou os carros à porta de casa com vários estragos e alguns objetos causadores dos danos em cima e à volta dos mesmos. Ao perceber que os objetos pertenciam à vizinha, foi confrontá-la, mas Clara diz não ter tido culpa pelos estragos.

Mafalda recorda o choque de ter chegado a casa e ver objetos domésticos, como talheres e copos, por cima e à volta do carro pessoal e da empresa. Deduziu que a culpa era da vizinha, uma vez que já ouvira discussões entre o casal e com objetos arremessados.

Clara não sabe do que aconteceu, uma vez ter passado parte do dia fora. Recorda que está separada do ex-marido e que trocou a fechadura. Certo dia, este homem forçou a entrada na cozinha e Clara acredita que o ex-marido tenha sido o culpado pelos danos nos carros da vizinha.

Ao tribunal, Mafalda quer esclarecer quem vai reparar os seus carros.

Sentença final: Clara não terá de pagar os estragos, uma vez que terá sido, alegadamente, o ex-marido a causar os mesmos.