Doação com condições: Pai exige que a filha não case para manter apartamento

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Dado à condição».

Joana e as duas irmãs pediram ao pai 3 apartamentos, e ele fez a vontade. Os imóveis estão em construção, mas o resto está tratado. É aqui que a discórdia começa, depois de serem colocadas cláusulas.

Maurício é construtor e a ideia das irmãs surgiu naturalmente. contudo, considera que o «negócio» não está a ser claro. Joana revelou, por exemplo, que a irmã mais nova não pode casar, senão perde o apartamento. No caso da outra irmã, nunca poderá vender ou alugar o mesmo. Já para Joana, a cláusula estabelecida é de reversão: se acontecer alguma coisa a si ou ao namorado, o apartamento passa para o pai e construtor.

Maurício defende-se, dizendo que está a salvaguardar o futuro. Não satisfeitas, Joana e as irmãs querem que o pai refaça as doações sem as cláusulas.