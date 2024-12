Drama familiar: António e a mulher lidam com suspeita de serem irmãos e evitam contacto com as mães

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do segundo caso que marca o programa da tarde «Verdade escondida».

A morte do pai de António trouxe revelações chocantes e acabou por afastar de vez a família, que já andava de costas voltadas. Quando morreu, o pai de António deixou uma carta ao filho e à nora onde contava segredos que punham em causa toda a vida do casal e que os fez querer distância das progenitoras.

António recorda que no funeral do pai recebeu uma carta do mesmo onde dizia que ele não era o seu pai biológico. Clara, a mãe da namorada de António, envolveu-se com o pai do protagonista do caso e engravidou, havendo a hipótese de marido e mulher serem irmãos. Contudo, após a carta, vê agora uma hipótese de não serem irmãos.

As dúvidas levam a que agora o casal queira afastar-se das progenitoras.

Sentença final: António e a mulher não veem reconhecida a ordem de afastamento.