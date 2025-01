Férias de sonho transformadas em pesadelo: O caso da caravana adulterada

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Devolução apreendida».

Ana tem uma empresa de aluguer de caravanas e autocaravanas. No ano passado, respondeu a um anúncio de um comprador que procurava uma rulote, com quem fechou negócio. No contrato, ficou estipulado que recebia parte do valor no ato da venda e que o restante seria pago em duas prestações iguais. Contudo, depois de usufruir, Patrício quer devolver a caravana.

Patrício foi de férias com a família para fora do país, mas no regresso a Portugal foi parado pela polícia que verificou que o chassi estava raspado e que o número do identificador estava adulterado.

Ana explicou que sempre vendeu os veículos sem qualquer problema e admite pagar a multa, mas quer que Patrício pague os 10 mil euros em falta.