Fernanda compra carro de sonho, mas descobre engano grave durante inspeção

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Gato por lebre».

Fernanda comprou um carro idêntico ao que tinha nos primeiros anos de casada e com o qual viveu memórias felizes. Na tentativa de recuperar essas boas memórias, adquiriu um veículo da mesma marca e do mesmo ano com a garantia do stand que se tratava de um achado, que até tinha levado um motor novo.

Contudo, quando foi à inspeção, o sonho tornou-se em pesadelo porque lhe foi dito que o motor não era o modelo correspondente ao veículo.

Albino, em representação do stand, alega que não sabiam do sucedido. Agora, Fernanda pede que o stand aceite a devolução da viatura e o dinheiro de volta.

Sentença final: Fernanda entrega o carro e recebe o valor do mesmo.