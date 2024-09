Filomena recusa o carro que comprou por causa da matrícula. Veja este caso insólito!

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Cruzes, canhoto».

Francisco tem um negócio de venda de carros importados e Filomena mostrou-se interessada na compra de um veículo até 20 mil euros. Chegados a um acordo, Filomena transferiu uma entrada de 5 mil euros, mas deparou-se com um problema grave - a matrícula espanhola: 06 66 LUC.

Para Filomena, é impensável ter uma matrícula com os números do diabo. Assim que soube, Filomena, apesar de gostar do carro, não quer o mesmo. A matrícula é espanhola e vai ser alterada para a portuguesa, contudo, Filomena não quer porque o «original» está contaminado.

Francisco olha para esta situação como algo surreal. Com a sua vinda a tribunal, Filomena quer os 5 mil euros de volta.