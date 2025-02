Foi infiel, pediu desculpa com uma viagem de luxo e foi traído na lua de mel de reconciliação!

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Lua de fel».

Nuno era casado com Liliana em regime de separação de bens e sempre fizeram questão de manter as contas independentes e dividir todas as despesas. Recentemente, após ser infiel, decidiu oferecer à mulher uma segunda lua de mel como pedido de desculpas.

A viagem à Jordânia incluía algumas excursões, nomeadamente a subida a um monte emblemática, realizada em cima de burros. Sendo Liliana defensora da causa animal, decidiu caminhar até ao topo mas acabou por passar a noite com outro turista, depois de ter ido ao hospital com o pé torcido.

No dia seguinte, quando Nuno questionou o que aconteceu discutiram e no regresso a Portugal decidiram terminar de vez. Agora, Nuno exige que Liliana pague 4 mil e 400 euros, o valor da viagem que em vez de reconciliação surtiu o fim de vez.

Sentença final: Nuno não receberá o valor da viagem, uma vez que a pagou de livre vontade.