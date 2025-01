Grupo decide folgar, mas trabalhadora recusa e quer ser remunerada

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Decisão coletiva».

Helena faz parte de um grupo de animação sociocultural que visita hospitais e lares de terceira idade. No final do ano, o grupo tinha definido que folgava entre 30 de dezembro e 2 janeiro. Helena opôs-se à decisão e trabalhou sozinha. Acontece que pouco depois o pai faleceu e tirou alguns dias para recuperar. Quando regressou ao trabalho, começaram as dores de cabeça.

Quando Helena regressou ao trabalho, exigiu os dias que recusou folgar. Aurora e o grupo recusam pagar, alegando que isso ficou acordado.



Sentença final: Helena não vai receber pelos dias em que trabalhou.