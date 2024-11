Homem enterra carro de luxo para evitar penhora do fisco

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Debaixo do chão».

Há quase 20 anos Valdemar teve problemas com as finanças e viu a casa de campo da qual era proprietário ser penhorada e posteriormente vendida pelo fisco. Antonov foi o comprador da propriedade e recentemente, ao fazer obras para construir um estúdio, descobriu que tinha um carro desportivo de luxo enterrado na garagem.

Valdemar reclama a propriedade do veículo que o próprio enterrou cuidadosamente para que este não fosse parar às mãos do fisco. O problema é que Antonov não concorda com Valdemar. Para o jornalista russo, o automóvel está no valor pago.

Os dois não conseguem chegar a acordo e por isso procuram respostas no tribunal.

Sentença final: Antonov vai ter de devolver o carro a Valdemar.