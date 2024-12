Inquilina ignora mensagem de telemóvel e recusa aumento de renda

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Proposta de saída».

Palmira é proprietária de uma garagem que está há 2 anos arrendada. Durante este tempo, não pediu qualquer aumento de renda mas achou que estava na altura. Por isso, enviou uma mensagem à inquilina mas voltou a receber a mesma quantia.

Agora, as duas não se conseguem entender. Maria Alice recorda que não foi enviada qualquer carta registada, como estava previsto no contrato e, por isso, recusou pagar mais. A tensão entre as duas é evidente e a decisão do tribunal será decisiva.

Sentença final: Palmira terá de manter a renda por não ter informado na via certa.