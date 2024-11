Insólito - Casamento entre dois homens heterossexuais: só negócios, nada de amor

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Condição imposta».

Após a morte do padrasto, Jaime, que ainda é estudante, foi nomeado para assumir a direção de um projeto de engenharia de motores automóveis, no qual o ex-marido da mãe estava a trabalhar. Embora ainda esteja em desenvolvimento, Jaime tinha conhecimento do projeto pelo padrasto com quem mantinha uma boa relação, mesmo depois do divórcio com a mãe.

O projeto estava a ser elaborado com Haroldo, que era amigo de infância e também casado com o padrasto de Jaime. Esta foi uma união celebrada em contrato por causa da doença prolongada do amigo de Haroldo, sobretudo para garantir que o projeto não caía em mãos alheias.

Ao ser convidado para o projeto, Jaime aceitou de imediato mas impôs uma condição: ser co-autor do evento e dono da metade do mesmo. Haroldo não esperava esta contrapartida que o deixou sem saber se é obrigado a ceder à exigência do enteado do amigo.

Sentença final: Jaime não terá acesso aos bens do padrasto, uma vez que não é herdeiro legal.