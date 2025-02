Irmãos reprovados por faltas após mãe desafiar escola e incentivar ausência nas aulas

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Disciplina da discórdia».

Marta e o marido têm dois filhos a quem sempre quiseram transmitir uma educação com bases morais sólidas. No início do ano letivo, Marta e o companheiro tiveram conhecimento do conteúdo da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, que incluíam temas que o casal não consideravam legítimos para serem ensinados na escola.

Depois de aprofundar melhor os temas que iam ser estudados, Marta comunicou ao colégio que os filhos não iram às aulas e solicitou o colégio que arranjasse alternativas.

Lurdes, diretora do colégio, alegou que a disciplina é obrigatória e que faz parte do currículo nacional. A ausência das crianças resultou na reprovação por faltas. Motivo que traz Marta ao tribunal, pedindo a anulação da negativa.

Sentença final: Marta não vê a negativa dos filhos revertida.