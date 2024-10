Isabel é despedida pelo marido após engravidar do seu sócio

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Herança indesejável».

Isabel é casada e teve sempre uma relação aberta com o marido. Nas ligações afetivas fora do casamento, Isabel acabou por engravidar do sócio do companheiro, que morreu ainda antes do filho nascer. Agora, o marido de Isabel quer assumir o controlo total da empresa, contra a vontade da mãe do herdeiro.

Isabel admite ser adepta de uma relação aberta e, por isso, tinha a liberdade para se envolver com outras pessoas. Quando descobriu a gravidez, informou o marido que havia a possibilidade do pai da criança ser o sócio de Igor. Já Igor afirma ser mentira o facto da companheira ter informado da gravidez. Revela ainda que tinham regras na relação aberta, uma das quais ser proibida a gravidez.

Agora, após a morte do sócio, Isabel acredita que será tutora da herança do falecido, uma vez que o filho é o herdeiro. Por isso, quer ter direito a metade da empresa.