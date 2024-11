Jantar encomendado chega com surpresa: Paula encontra preservativo na comida

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Refeição adulterada».

Paula tem ido levar e buscar o marido ao trabalho e os filhos ao trabalho, porque o companheiro está impedido de conduzir. Esta mudança de rotinas faz com que o casal opte quase sempre por encomendar jantar, mas uma das refeições pedidas veio com um elemento extra dentro da comida, o que levou Paula ao restaurante para fazer uma reclamação.

Paula recorda que foi o marido quem recebeu a encomenda do jantar e reparou que o estafeta estava sujo. Este admitiu ter tido um acidente, mas explicou que as marmitas não se tinham aberto e predispôs-se a pagar. Paula ficou com o jantar e quando ia servir, deu caras com um preservativo dentro da comida. Logo a seguir foi fazer reclamação e diz ter sido recebida de forma rude, sendo-lhe negado o acesso ao livro de reclamações.

Fernanda garante que não faz sentido algum acusar o restaurante de colocar um preservativo na comida e remete para o transporte, de um serviço externo, ou para a má vontade da própria queixosa.

Ao tribunal, Paula pede que o restaurante seja multada e tenha uma denúncia pública.

Sentença final: O caso vai ser encaminhado para a ASAE.