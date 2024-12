José descobre dívidas ocultas do pai após diagnóstico de Alzheimer

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Memória perdida».

José e a família nunca acompanharam de perto os negócios do pai. Quando um dia Amílcar acorda sem memória e surge o diagnóstico de alzheimer, José percebe que não existe registos das transações como se multiplicam as dívidas dos investimentos do pai.

José tenta falar com Antonieta e os restantes sócios do pai, mas estes alegam não saber de nada e até se opõe a uma análise à empresa.

Sem saber como pagar as dívidas que lhe vão chegando, José pede aos sócios para vender a parte da empresa que um dia herdaria.