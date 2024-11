Jurado de «A Sentença» que quase foi padre toca o coração de Cristina Ferreira

No programa «Dois às 10», os espectadores conheceram a história inspiradora de Nuno, um dos jurados de «A Sentença», que partilhou um relato profundamente pessoal e emotivo sobre o seu percurso de vida. Nuno começou por destacar a importância do voluntariado, atividade que hoje ocupa um lugar central na sua vida, para depois fazer uma retrospetiva dos momentos marcantes que o definiram.

A infância de Nuno foi marcada por dificuldades financeiras e emocionais, cresceu num ambiente onde o trabalho árduo dos pais limitava o tempo e o afeto disponível para os filhos. No meio dessas carências, surgiu uma figura fundamental: um padre que, com o seu apoio e orientação, mudou a vida de Nuno, levando-o a sonhar com um futuro diferente. Inspirado por essa experiência, Nuno ingressou no seminário com o desejo de fazer a diferença, embora não tenha completado o percurso.

Hoje, Nuno sente-se realizado com o voluntariado e com o seu papel em A Sentença, onde tem a oportunidade de trazer empatia e compreensão aos casos apresentados. Com uma serenidade que emocionou o público e os apresentadores, Nuno concluiu: “Se tiver de morrer amanhã, vou feliz.” Cristina Ferreira, visivelmente tocada pelo relato de Nuno, emocionou-se com a força da história de vida do jurado.

Nuno já tinha mostrado a emoção no programa «A Sentença», como aqui recordamos: