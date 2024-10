Locutor de rádio perde trabalho após tratamento dentário e culpa dentista

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Resultado indesejado».

Adriano é locutor numa rádio local, onde sempre que é necessário faz os noticiários o que exige algum cuidado com a dicção. Acontece que recentemente fez um tratamento no qual substituiu alguns dentes por implantes e agora ficou com problemas na fala.

Adriano recorda como recorreu à clínica de Emília e como a sua dicção piorou. Adriana refere que deu todos os procedimentos necessários e como deveria treinar a mesma após a colocação. Contudo, Adriano mostra-se insatisfeito por estar a perder trabalhos.

Agora, Adriano quer ser ressarcido pela médica.

Sentença final: Adriano não terá de receber o valor do tratamento de volta.