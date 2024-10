Maria caiu da varanda ao tentar recuperar pulseira de ouro e culpa o cão do vizinho

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Perigo instigado».

Maria Júlia vive num primeiro andar e ao limpar o parapeito da varanda deixou cair a pulseira de ouro na varanda do vizinho, detentor de um cão de raça potencialmente perigosa. Ao tentar recuperar o pertence, Maria Júlia caiu no espaço do animal e foi parar ao hospital. A pulseira desapareceu e Maria culpa o vizinho.

Maria recorda que tentou «pescar» a pulseira, mas não conseguiu. Conseguiu sim cair devido ao cão do vizinho que ao ver a corda puxou e causou a queda de Maria.

Carlos afirma que a vizinha não se devia ter armado em «ninja», mas sim ter esperado pelo vizinho.

Ao tribunal, Maria pede a pulseira de volta ou o valor da mesma.