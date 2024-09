Maria construiu e pagou a casa no terreno dos pais. Agora, quer vender a mesma e a irmã opõe-se

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Venda suspensa».

Maria Manuel quer vender a casa que construiu com o marido, no entanto, a irmã mais velha opõe-se. O problema não está na casa, mas no local onde foi feita.

Maria Manuel construiu a casa com o marido no terreno dos pais, que ainda estão vivos, com a autorização dos pais e sem a oposição da irmã. Agora, o marido de Maria tem uma proposta de trabalho na Suíça e ambos querem partir e vender a casa. Ana Filipa considera que o terreno também é seu. Os pais de ambas não querem tomar partido pelas irmãs e daí ambas terem vindo a tribunal.

Maria Manuel pergunta ao tribunal se pode ou não vender a casa.

Sentença: O juiz Hélder Fráguas confirma que Maria Manuel pode vender a casa a quem quiser, no entanto, tem de dar preferência a seus pais.