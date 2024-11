Marta construiu a casa num terreno que não era o seu e agora corre o risco de a perder

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Troca por troca».



Marta herdou a meias com um primo uma propriedade onde mandou construir uma moradia, mas a empresa de construção enganou-se na localização da obra e construiu a casa na parte da propriedade que pertence ao primo. Marta fez três propostas ao primo mas nenhuma foi aceite e agora está sem casa, sem terreno e sem dinheiro.

Marta recorda a morte do pai e do tio e os terrenos iguais deixados por ambos. Decidida a fazer um investimento, Marta decidiu construir uma casa para futuramente viver.

A protagonista do caso, que vive na Bélgica, recorda como acompanhou a construção da casa à distância. Diz ter recebido fotografias do edificado e não do terreno. Vitorino não entende o facto de terem confundido o terreno e não cede o mesmo, apesar das propostas de Marta: troca por troca dos terrenos, que foi recusada, e 50 mil euros pelo terreno, que também foi recusada.

Agora, ao tribunal, Marta quer pedir a troca de terrenos.



Sentença final: Marta terá de pagar 80 mil euros a Vitorino, sendo o primo obrigado a ceder-lhe 400 metros do terreno.