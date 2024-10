Obcecado por poupar: Marta está cansada de pedir permissão ao marido para usar dinheiro da conta

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Vida em suspenso».

Marta e Fernando são casados e no geral não têm grandes divergências, no entanto, há um assunto que tem vindo a gerar algum desconforto entre ambos. Casados há 6 anos, fizeram um acordo verbal no início do casamento de que iriam poupar durante 10 anos para comprar casa.

Acontece que ao fim de 6 anos, Marta diz que o marido ficou obcecado por poupar e que atualmente as suas vidas resume-se a casa-trabalho.

Fernando confessa que é o próprio que gere as contas. Marta está cansada de pedir permissão ao marido para usar a conta.

Ao tribunal, Marta pede que os dinheiros da casa sejam divididos a meio.